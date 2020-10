I colori dell’autunno cinese, in un po’ di foto

29 October 2020 – 11:52

La contea di Chengkou si trova nel distretto di Chongqing, città-metropoli da 36 milioni di abitanti, nonché agglomerato urbano più grande del mondo. È tuttavia in questo territorio sterminato dal clima temperato che l’architettura urbana cede il passo a una vegetazione fitta e rigogliosa, che nella stagione autunnale regala colori e paesaggi dal sicuro impatto scenico.

Le foto raccolte negli ultimi giorni sono la quintessenza dell’autunno, tra foglie rosso fuoco, umidità palpabile e una nebbiolina estesa che si infila tra gli alberi.

