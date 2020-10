Deliveroo regala il kit per festeggiare Halloween a casa

29 October 2020 – 11:27

Il kit di Halloween di Deliveroo (foto: Deliveroo)Dolcetto o scherzetto sì, ma rigorosamente tra le mura di casa. Per festeggiare Halloween ai tempi del covid-19 la piattaforma di delivery Deliveroo lancia, a Milano e a Roma, un’iniziativa speciale: ordinando uno dei piatti tematici alla zucca, si riceve a casa un kit per celebrare la notte dei morti tra le mura domestiche, in sicurezza.

La trovata è valida per tutta la giornata di sabato 31 ottobre e propone due ricette a base di zucca, il simbolo della festa di Halloween grazie alle Jack’o lantern intagliate, che sono accompagnate (fino a esaurimento scorte) da un Halloween night kit con festoni, palloncini e sticker in tema.

A Milano si possono ordinare da Chihuahua Tacos gli speciali taco ribs con cavolo nero, crema di zucca, ravanello pickled e coriandolo, mentre a Roma Pasta in Corso propone i ravioli con crema di zucca e gorgonzola. L’iniziativa di Deliveroo è anche un modo per sostenere due locali che, come tutti i bar e ristoranti, risentono pesantemente della chiusura alle 18 decretata con l’ultimo dpcm.

Anche altre realtà hanno pensato a modi creativi per supportare cuochi, osti e baristi. Fino al 22 novembre, per esempio, gli store Coin aderiscono a Basta un caffè e riservano uno sconto (del 15 per cento sugli acquisti Coincasa e del 10 percento sulla profumeria) a chi presenta uno scontrino emesso in giornata o il giorno prima da un bar, un pub o un ristorante, indipendentemente dall’importo.

Per chi, invece, vuole sostenere insieme cultura ed enogastronomia, la libreria brianzola Perego Libri di Barzanò propone uno sconto del 15 per cento quando si mostra in cassa uno scontrino di bar, ristorante o pasticceria da almeno 5 euro emesso il giorno stesso o quello prima.

