Covid-19, la situazione della seconda ondata in Lombardia

29 October 2020 – 11:24

(foto: FietzFotos/Pixabay)Potrebbero bastare alcuni numeri e banali considerazioni statistiche per dare contezza di quanto stia accadendo in queste ultime settimane in Lombardia. Sono lombarde, per cominciare, le due province italiane che contano la maggior densità di persone positive al chilometro quadrato, ossia Monza e Brianza con 11,32 casi/km2 e poi Milano con 8,86 (al terzo posto c’è Napoli con 8,03). A questi dati, visualizzati per provincia nella mappa qui sotto, si aggiungono poi altri indicatori: la Lombardia è tristemente al primo posto per contagi ogni 100mila abitanti (a quota 75, seguita da Piemonte con 65 e Valle d’Aosta con 61), per il rapporto tra casi positivi riscontrati e tamponi eseguiti (con il 18%, seguita da Piemonte con il 17% e Campania insieme alla Valle d’Aosta con il 16%) e naturalmente per il valore assoluto delle nuove positività rilevate.

Lo stesso si riflette naturalmente anche nei casi più gravi. A oggi si contano 3.072 ricoveri ospedalieri di persone risultate positive al test del tampone (pari al 20% del totale nazionale), 292 ricoveri in terapia intensiva (19% del totale italiano di 1.536 aggiornato al 28 ottobre) e il 22% dei decessi nazionali dell’ultima settimana. Per confronto, in Lombardia vive il 16,7% della popolazione italiana.

Non si tratta, va detto, di una situazione così sbilanciata come lo era a marzo e ad aprile, in cui la Lombardia distanziava nettamente qualunque altra regione italiana. Ma in ogni caso anche ora registra da sola più positività che Piemonte e Campania (e, a seconda dei giorni, pure Veneto) messe insieme. Non è in cima alla classifica dell’occupazione percentuale di posti letto in terapia intensiva ma, escludendo Umbria e Valle d’Aosta in cui le statistiche sono viziate dai valori minuscoli di posti disponibili (70 e 20), si trova comunque nel gruppetto delle regioni più critiche insieme a Campania e Piemonte. Dai dati ufficiali, restano appena tre posti rispetto alla soglia convenzionalmente considerata il limite di sopportabilità del 30% di occupazione, quindi presumibilmente in realtà la soglia stessa sarà già stata superata nel momento in cui scriviamo. Se si guarda al conteggio di chiamate al 118 per motivi respiratori o infettivi, infine, oggi siamo grossomodo alla metà del valore di picco raggiunto nelle ultime due settimane di marzo.

Quello che i dati non dicono

Come abbiamo più volte ribadito, i numeri ufficiali possono trarre in inganno. All’inasprirsi dell’epidemia e al crescere dei numeri del contagio, infatti, si perde progressivamente l’aderenza tra i dati e la realtà. L’ultima a perdersi è quella del dato sui decessi, come è accaduto drammaticamente nel bergamasco (e non solo) ai tempi della prima ondata, ma oggi presumibilmente siamo ancora in una situazione di monitoraggio fedele, salvo qualche caso sporadico non censito e poi giunto agli onori delle cronache.

Via via meno sensato, invece, rischia di essere il dato sui ricoveri in terapia intensiva. Naturalmente il conteggio in sé delle persone intubate è corretto, ma la questione non detta è quante persone che necessiterebbero di ventilazione meccanica e assistenza rianimatoria non vengono di fatto assistite a quel livello terapeutico, per mancanza di posti letto, di organico o banalmente di tempo per seguire tutti i pazienti. Sono le stesse cronache locali a raccontare – in alcuni casi – di file di ambulanze con pazienti in attesa. Lo ribadiamo, per il momento nulla di paragonabile alla scorsa primavera, ma quella soglia del 30% di occupazione che la Lombardia sta proprio in queste ore superando indica esattamente questa problematica. Perché naturalmente il restante 70% dei posti di terapia intensiva non è libero, ma già occupato da pazienti ricoverati per mille altri motivi, e anzi già tenere a disposizione un terzo dei posti per i casi Covid-19 significa penalizzare altre patologie e casistiche, soprattutto durante la stagione fredda.

Infine, meno importante dal punto di vista clinico ma significativo per l’interpretazione delle statistiche, c’è la questione delle positività riscontrate. Con migliaia di nuove persone positive al giorno nel territorio regionale (parliamo anche di oltre 7mila in 24 ore, con una media per gli ultimi giorni prossima ai 5mila) è inverosimile pensare che si possa riuscire a intercettare davvero tutti i contagi. L’andamento a tendere rischia di essere di eseguire il tampone solo su persone sintomatiche, ossia di perdersi la quota maggioritaria delle persone infettate dal Sars-Cov-2, ma per il momento non è semplice dare una quantificazione di quale sia la quota parte di positività che resta fuori dalle statistiche ufficiali.

Di pari passo, ad accentuare il problema, c’è anche il progressivo fallimento delle attività di contact tracing. Al di là della questione Immuni, con tutte le aberrazioni del caso, è proprio l’attività di indagine epidemiologica su ciascuna persona positiva al nuovo coronavirus che rischia di venire meno, e con questa anche tutta la speranza di riuscire a monitorare con precisione come il virus si stia muovendo nella popolazione. In questo senso, la circolazione dell’infezione è di fatto già fuori controllo, e da tempo.

Prospettive e tendenze

Con il decreto ristori il governo ha tentato di incentivare le attività di testing (portando anche i medici di base a diventare tamponatori, nella versione rapida), e allo stesso tempo con l’ultimo Dpcm del 25 ottobre si tenta di porre un minimo di freno alle occasioni di contagio. Se queste misure vanno – almeno nelle intenzioni – nella direzione di riportare la situazione entro i limiti di guardia, va detto però che sul breve periodo il destino dei prossimi giorni è in qualche modo già scritto.

I dati che registriamo in questi giorni, in Lombardia e non solo, sono infatti una fotografia del passato. Basta pensare a quanto tempo trascorre tra il momento di un ipotetico contagio, la comparsa dei sintomi, la richiesta e l’esecuzione di un tampone (o il ricovero ospedaliero), la certificazione della presenza di Sars-Cov-2 e la registrazione nei bollettini ufficiali. Se in primavera complessivamente si parlava anche di una ventina di giorni, al momento la situazione potrebbe essere migliore ma comunque non sotto la decina di giorni, tenendo conto che la sola incubazione dura nella maggior parte dei casi 5 o 6 giorni.

Al momento le curve statistiche mostrano una tendenza di crescita di tutti gli indicatori. Senza sbilanciarsi in previsioni sul futuro, si può però notare che il trend proseguisse anche solo linearmente sulla falsa riga di quanto accaduto nelle ultime due settimane di dati ufficiali, per la metà di novembre conteremmo nella sola Lombardia un centinaio di decessi di persone positive al giorno, un’intensità di chiamate di emergenza per motivi respiratori o infettivi pari all’80%-90% rispetto al picco di marzo e un’occupazione teorica delle terapie intensive dell’ordine del 50% per i soli pazienti Covid-19.

Questo a meno che nel frattempo non venga ampliato significativamente il numero di posti disponibili, con adeguato personale medico. A oggi, da quanto risulta, rispetto alla prima ondata i posti di terapia intensiva sono passati da 861 a 983, con un target prefissato a 1.446 ancora lontano dall’essere raggiunto.

Più di ogni altra cosa dai dati emerge, però, che al momento la crescita pare non essere affatto lineare, ma purtroppo ancora esponenziale.

