Apple sta lavorando a un motore di ricerca alternativo a Google

29 Ottobre 2020 – 20:28

Gli indizi del fatto che Apple potrebbe avere in cantiere un proprio motore di ricerca da utilizzare all'interno dei suoi prodotti ormai circolano da tempo in rete. Una delle possibili ragioni dietro a una mossa del genere risiedono nel fatto che la casa di Cupertino potrebbe essere presto costretta a rinunciare a Google come software predefinito sui suoi dispositivi.

Fonte: Fanpage Tech