50 fumetti per sentirsi (ancora di più) a Lucca Changes

29 Ottobre 2020 – 18:03

Istruzioni per sentirsi a Lucca: comprare una grande quantità di fumetti. Disporli tutti intorno a sé in pile ordinate. Cominciare a leggere facendo finta di essere appena usciti da uno stand.

Scherzi a parte, il ricco programma di eventi digitali proposto da Lucca Changes 2020 fa del suo meglio per non far rimpiangere le tradizionali edizioni pre-Covid. Ma non c’è fiera del fumetto che si rispetti senza un ricco carico di novità e anteprime tra graphic novel, manga, volumi da libreria e albi da edicola, in grado di stimolare il lettore e lo shopper compulsivo che vive in ogni fan.

Nella gallery in alto, i 50 titoli più interessanti proposti dalle case editrici italiane, per acquisti (si spera) ragionati che permettano di sentirsi ancora di più a Lucca Changes 2020.

