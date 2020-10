Waymo e Daimler: il futuro dei camion a guida autonoma

28 October 2020 – 9:56

Waymo (gruppo Alphabet) e Daimler Trucks annunciano la prossima disponibilità di camion a guida che potranno rivoluzionare il mondo della logistica: esordiranno negli Stati Uniti entro pochi anni.

