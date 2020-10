SSD da 120GB a soli 14,95 euro: tanta resa poca spesa

28 October 2020 – 19:43

Oggi Amazon propone un ottimo disco allo stato solido (SSD) di KingDian perfetto per aumentare sensibilmente le performance del proprio PC

The post SSD da 120GB a soli 14,95 euro: tanta resa poca spesa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico