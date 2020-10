Microsoft ha realizzato un frigo a forma di Xbox

28 Ottobre 2020 – 18:23

(Foto: Youtube iJustine)Al momento della presentazione del design di Xbox Series X si erano subito scatenati meme su una forma un po’ squadrata e voluminosa che in effetti poteva ricordare da vicino un frigorifero. Microsoft aveva colto la palla al balzo con meme spiritosi in tono, ma nello scorso weekend si è davvero superata, spingendosi ben oltre semplici immagini divertenti.

Il colosso americano ha infatti consegnato ad alcune celebrità del web non solo la nuova console in anteprima, ma anche un vero frigorifero a forma di Xbox Series X, perfettamente funzionante. Un cerchio che si chiude, dunque, con un meme che diventa realtà fisica e tangibile.

Il frigo Xbox Series X è raccontato e mostrato nel dettaglio dalla YouTuber iJustine che ha pubblicato un video (vedi sotto) in cui si immortala l’arrivo del gigantesco pacco che riprende anche la confezione di vendita della console con tanto di scritte 1 tb di ssd e 4k 120 fps in basso, la gigantografia di Master Chief di Halo, il claim “Power your dreams”, il riepilogo della scheda tecnica sul retro e l’inconfondibile logo Xbox.



Proseguendo con l’unboxing, iJustine scopre l’inaspettato contenuto del giga-pacco con il frigorifero a forma di Xbox Series X di colore nero e la riproduzione delle porte e ingressi sul retro (naturalmente non attive) che mostrano anche una certa cura del dettaglio. Una volta collegato all’elettricità, il tocco finale con il logo che si accende e l’illuminazione interna con l’iconico verde neon. Naturalmente si è preso un elettrodomestico standard e lo si è personalizzato con uno scafandro custom.

Oltre alla YouTuber, anche Snoop Dog ha ricevuto un frigo Xbox Series X pubblicando con un po’ troppa fretta il video sui suoi social rispetto all’orario concordato con Microsoft. Naturalmente, c’è chi ha salvato la clip prima che venisse eliminata, eccola qui sotto:

Snoop Dogg has an Xbox Series X fridge pic.twitter.com/7SUCJYdk36 — Wario64 (@Wario64) October 24, 2020

Ecco tutte le caratteristiche tecniche di Xbox Series X e della versione compatta e solo digitale Xbox Series S che debutteranno in Italia rispettivamente a 499 e 299 euro. Anche la rivale Ps5 ha scatenato i meme per il design, ecco i più divertenti.

