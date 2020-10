L’ultimo post di Pino Scaccia

28 October 2020 – 17:52

In ricordo di Pino Scaccia, un reporter che ha sempre osato, andando a raccontare dove (e quello che) gli altri guardavano dal di fuori.

The post L’ultimo post di Pino Scaccia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico