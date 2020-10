L’andamento della pandemia, visto da Immuni

28 Ottobre 2020 – 16:48

I dati di Immuni fotografano l’andamento di una pandemia nella quale l’app è in questa fase in fuorigioco assieme ad un contact tracing appesantito.

The post L’andamento della pandemia, visto da Immuni appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico