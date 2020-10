La voce di Vodafone saluta tutti gli utenti con un video: al suo posto ora c’è un robot

28 October 2020 – 15:38

La sua voce l’ha sentita chiunque in Italia, senza però probabilmente sapere a chi appartenesse di preciso. A partire da ottobre le sue registrazioni sono state sostituite dalle performance di un motore di sintesi vocale, ma in un ultimo messaggio ha salutato chiuque sia finito anche involontariamente in contatto con lei.Continua a leggere



La sua voce l’ha sentita chiunque in Italia, senza però probabilmente sapere a chi appartenesse di preciso. A partire da ottobre le sue registrazioni sono state sostituite dalle performance di un motore di sintesi vocale, ma in un ultimo messaggio ha salutato chiuque sia finito anche involontariamente in contatto con lei.

Continua a leggere La sua voce l’ha sentita chiunque in Italia, senza però probabilmente sapere a chi appartenesse di preciso. A partire da ottobre le sue registrazioni sono state sostituite dalle performance di un motore di sintesi vocale, ma in un ultimo messaggio ha salutato chiuque sia finito anche involontariamente in contatto con lei.

Fonte: Fanpage Tech