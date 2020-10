iPhone 12, “Il caricatore MagSafe può danneggiare le carte di credito”: i consigli di Apple

28 Ottobre 2020 – 20:28

L'avvertimento vale per tutti i tipi di caricatore wireless realizzati anche da altri produttori e per telefoni diversi dai nuovi iPhone 12. Apple mette però in vendita uno speciale portafogli che si aggancia magneticamente proprio dove gli utenti devono posizionare l'accessorio di ricarica, e che potrebbe essere usato in maniera errata.



