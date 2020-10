Il set Lego dedicato a Baby Yoda

28 October 2020 – 16:16

(Foto: Lego)La seconda stagione di The Mandalorian è pronta a scattare su Disney+ il prossimo 30 ottobre e per impreziosire l’atteso evento arriva un nuovo mirabile set Lego che si dedica al personaggio simbolo della serie costola di Star Wars, Il Bambino alias Baby Yoda. Con il numero 75318, il nuovo kit componibile si può già ordinare anche in Italia.

The Kid alias Il Bambino è dunque al centro del set Lego che debutta con tempismo perfetto per l’attesa seconda stagione de Il Mandaloriano, con i suoi 1073 pezzi ricrea una statuetta alta 19 centimetri con una larghezza di 21 e una profondità di 13. Molto più compatto degli immensi set che vi abbiamo elencato qualche settimana fa, quello su Baby Yoda pensa a ogni dettaglio con testa, orecchie e bocca orientabili così da assumere diverse espressioni. Inoltre, in mano tiene il il suo giocattolo preferito: il pomello della leva del cambio rubato dall’astronave del protagonista.

(Foto: Lego)A completare il kit si trovano anche un cartello informativo sul personaggio della serie e la chicca della mini-figure Lego per un bundle d’esposizione che farà di sicuro piacere agli amanti di Star Wars. Il prezzo di vendita del set Lego 75318 è di 84,99 euro e si può ordinare dal sito ufficiale. Le consegne partiranno il prossimo 30 ottobre ovvero in corrispondenza con l’uscita della nuova serie su Disney+.

Baby Yoda è diventato un meme sin dalla sua prima, coccolosa, apparizione nella scorsa stagione di The Mandalorian. Di recente gli sono stati dedicati action figure, statuette anche animate e pellicole della Polaroid versione speciale de Il Mandaloriano. C’è anche chi ha chiesto che gli venisse dedicata una emoji generando addirittura una raccolta firme.

The post Il set Lego dedicato a Baby Yoda appeared first on Wired.

Fonte: Wired