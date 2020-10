Fino a 4 ore di live streaming: Instagram potenzia le dirette

28 Ottobre 2020 – 18:13

Instagram aggiorna le Dirette (foto: Instagram)Anche Instagram, come Facebook, sembra voler dare più importanza ai video in diretta presentando delle novità che aiuteranno i creator a coinvolgere maggiormente i follower e ad ampliare il proprio pubblico.

Le dirette di Instagram hanno ricevuto un aggiornamento che estenderà la loro durata massima da 60 minuti a 4 ore. In questo modo i creator potranno intrattenere i propri follower più a lungo e senza interruzioni. “Vogliamo che Instagram sia il luogo migliore dove i creator possano essere presenti per i propri fan, condividere il proprio talento e mettere in contatto le persone”, scrive un portavoce della piattaforma in un comunicato.

Con l’aumento dei contagi da Covid-19 molti paesi stanno adottando nuove misure di lockdown e dirette più lunghe potranno permettere a istruttori sportivi, musicisti, insegnanti, artisti o attivisti di spostarsi su Instagram con i loro contenuti dal vivo.

C’è una piccola clausola però che potrebbe impedire agli utenti di arrivare fino a 4 ore di diretta. Instagram esige che gli account non abbiano precedenti violazioni della proprietà intellettuale o delle sue policy per consentire la massima durata dello streaming.

Con il nuovo aggiornamento, le dirette potranno essere archiviate esattamente come accade con i post e le storie. Così facendo non andranno perdute e potranno essere sempre a portata di mano nell’archivio. Infine Instagram ha aggiornato e migliorato la sezione In diretta ora all’interno di Igtv. In questo modo gli utenti che stanno trasmettendo dal vivo potranno comparire in bella vista nel feed di ricerca in base agli interessi degli spettatori.



