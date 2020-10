E se Apple avesse il suo motore di ricerca?

28 October 2020 – 17:56

La mela morsicata sarebbe al lavoro su un proprio motore di ricerca: l’alternativa allo strapotere di Google potrebbe arrivare da Cupertino.

