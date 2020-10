Braun Series 7, il rasoio che riconosce la densità della barba

28 Ottobre 2020 – 9:03

(Foto: Braun)Braun Series 7 è il nuovo rasoio elettrico della società tedesca che si propone come soluzione wet and dry ossia utilizzabile senza problemi anche sotto la doccia essendo perfettamente impermeabile. La particolarità di questo modello sta anche nella sua efficacia anche nelle zone più complesse grazie alla testina flessibile “360 Flex” in combinazione con il rifinitore di precisione destinato a baffi e basette oltre che ai bordi.

La forma del rasoio è bombata un’impugnatura sicura e un buon grip anche quando si è sotto la doccia, così da evitare che scivoli rovinando eventuali rifiniture “creative”. Ci sono il pulsante on/off per avviare il dispositivo e un piccolo display led che informa sullo stato della batteria nella porzione inferiore, al resto ci penseranno sensori e tecnologie proprietarie, per una semplicissima esperienza d’uso.

https://www.youtube.com/watch?v=5wfK0ICvhoI

Braun Series 7 riconosce infatti la densità della barba grazie alla tecnologia proprietaria AutoSense che adatta la potenza erogata promettendo una rasatura profonda e uniforme anche nelle aree più difficili grazie alla testina che segue le linee del viso per una maggiore aderenza. Va da sé che è possibile applicare schiuma o gel sul viso durante la procedura “a secco”.

Il rifinitore di precisione per baffi e basette si applica con un clic così come gli altri accessori per regolare la barba, per rasare altre aree del corpo o per una pulizia dei pori in profondità. L’autonomia della batteria agli ioni di litio è di 50 minuti, che corrispondono circa a 3 settimane di rasatura media e la ricarica è rapida, in appena 5 minuti attraverso la stazione di ricarica che al tempo stesso effettua una pulizia igienica e una lubrificazione delle lame.

Il prezzo di vendita di Braun Series 7 va da 239,99 a 314,99 euro.

