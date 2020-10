SSD Crucial MX500 al 25% di sconto su Amazon

27 October 2020 – 19:00

Tra le varie offerte che Amazon propone, oggi spicca senza dubbio uno dei migliori SSD presenti sul mercato. Stiamo parlando di un dispositivo di Crucial che rappresenta uno dei prodotti di riferimento per chi cerca le massime prestazioni, senza rinunciare ad affidabilità e ad un prezzo ragionevole. In particolare oggi in sconto troviamo il Crucial […]

Fonte: Punto Informatico