Shopify e TikTok si alleano per lo shopping via social

27 October 2020 – 17:26

(Foto: Mario Tama/Getty Images)La piattaforma di ecommerce Shopify sarà la prima a sfruttare le potenzialità di TikTok per incrementare la sua base clienti e puntare su una maggiore pubblicità dei prodotti dei suoi oltre un milione di venditori. Come annunciato dall’azienda canadese, l’accordo tra le due piattaforme prevede la possibilità per i commercianti di vendere i propri prodotti direttamente attraverso video promozionali che gli utenti di TikTok possono visualizzare e utilizzare per acquistare la merce.

In sostanza, l’accordo tra le piattaforme consente ai venditori di creare e mettere a punto delle campagne pubblicitarie con TikTok direttamente dal pannello di Shopify scaricando e installando l’app di TikTok per il proprio canale dall’app store della piattaforma di ecommerce. A questo punto i venditori potranno utilizzare le funzioni di TikTok for Business ads Manager per creare video da cui gli utenti di TikTok potranno direttamente acquistare i prodotti con il sistema di acquisto gestito da Shopify.

Al momento le funzionalità integrate sono disponibili negli Stati Uniti, ma vero l’inizio del 2021 saranno utilizzabili anche da commercianti e venditori in Europa e nel Sud est asiatico.

Il vantaggio in termini di immagine e di potenziali clienti per i venditori presenti su Shopify è enorme, se si pensa che solo negli Stati Uniti gli utenti attivi di TikTok ogni mese sono oltre 100 milioni. Altri 100 milioni di utenti mensili sono poi stati registrati dalla piattaforma cinese in Europa lo scorso settembre.

Inoltre, la partnership tra TikTok e Shopify permetterà all’app cinese di crescere anche nella battaglia contro le altre piattaforme social come Facebook, Instagram e Whatsapp, che settimana scorsa ha lanciato il suo servizio per permettere agli utenti di fare shopping direttamente dalla chat dei canali business.

Dal canto suo, con la gestione diretta delle transazioni e le nuove funzioni, Shopify incrementa ulteriormente anche la sua posizione nel mercato delle piattaforme di vendita online, dove già occupa il terzo posto negli Stati Uniti dopo Amazon e eBay, e insieme a TikTok punta a sviluppare anche nuove caratteristiche di vendita nei prossimi mesi.

A pesare su questa collaborazione è ora la situazione che riguarda la vendita di TikTok dopo che il presidente americano Donal Trump ha deciso di mettere al bando la piattaforma negli Stati Uniti. Dopo l’accordo tra Bytedance, proprietaria di TikTok, e Oracle e Walmart, ora la piattaforma di video è in attesa dell’udienza che si terrà il prossimo 4 novembre per stabilire se potrà continuare ad essere usata o meno negli Stati Uniti.

The post Shopify e TikTok si alleano per lo shopping via social appeared first on Wired.

Fonte: Wired