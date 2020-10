Nell’ultimo trend di TikTok gli utenti fingono effetti collaterali dal vaccino anti Covid-19

27 Ottobre 2020 – 14:28

Le clip pubblicate nel corso delle ultime settimane sulla piattaforma di condivisione video hanno un intento chiaramente ironico, ma in alcuni spettatori potrebbero instillare o rafforzare la nozione errata che dei vaccini non ci si debba fidare, in un periodo in cui saranno fondamentali per battere una pandemia globale.Continua a leggere



