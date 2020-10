Mini PC fanless: solo 103€ su Amazon

27 October 2020 – 17:54

Oggi Amazon propone un ottimo mini PC fanless, ad un prezzo davvero vantaggioso. Non brilla per prestazioni, ma silenziosità e dimensioni sono imbattibili.

The post Mini PC fanless: solo 103€ su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico