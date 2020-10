Lo smartphone con lo schermo allungabile

27 October 2020 – 14:52

(Foto: Fold Universe – Youtube)I display del prossimo futuro amplieranno notevolmente le potenzialità creative dei designer con nuove tecnologie dall’ampio respiro. La form factor pieghevole ha aperto una vita, che potrebbe presto espandersi ad alternative molto interessanti come la tanto attesa soluzione di schermi estensibili che si srotolano aumentando la diagonale a disposizione.

La società cinese Tcl ha pubblicato un video che mostra tre prototipi di schermi che possono estendersi in vario modo dal lato lungo, da quello corto oppure come una sorta di rullo. Nel video qui sotto – pubblicato dal canale Fold Universe – si apprezza subito la principale potenzialità di questa tecnologia perché per esempio si può passare da una diagonale assai compatta di 4,5 pollici a una più abbondante e in linea con le dimensioni attuali di 6,7 pollici.



In tutte e tre le versioni illustrate nel filmato si può osservare come lo schermo sfrutti la propria flessibilità per arrotolare una delle estremità, o entrambe, all’interno di una cornice metallica protettiva. Come una sorta di papiro 2.0, il display potrà srotolarsi aumentando in modo netto la superficie. Può essere verosimile immaginare che il tutto avverrà in modo automatico oppure anche con l’utente che imprimerà una leggera forza per muovere il sistema.

La soluzione del display arrotolabile andrebbe anche a ovviare a uno dei problemi degli smartphone pieghevoli ossia la tenuta dopo un uso quotidiano sul lungo periodo per via del forte stress impresso dall’apertura/chiusura e dalle eventuali particelle esterne che possono entrare nella cintura o nei piccoli gap mettendo a repentaglio l’integrità della struttura. Il cosiddetto schermo a rullo comporterebbe meno sollecitazioni e più protezioni.

La tecnologia dello schermo estensibile potrebbe applicarsi sia agli smartphone sia anche ai tablet, per ridurre l’ingombro quando non in uso oppure per funzionalità più basilari che richiedono meno area esposta. I primi modelli con questa tecnologia potrebbero debuttare l’anno prossimo, sarà proprio Tcl (che già aveva mostrato interessanti altri prototipi) a rompere gli indugi?



The post Lo smartphone con lo schermo allungabile appeared first on Wired.

Fonte: Wired