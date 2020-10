“La sua bolletta sta per aumentare”: attenzione alla truffa dei finti operatori gas e luce

27 Ottobre 2020 – 20:28

Le chiamate dei finti operatori gas e luce tentano di convincere le potenziali vittime a sottoscrivere un nuovo contratto minacciando aumenti in bolletta e proponendo in cambio di passare a un’offerta più vantaggiosa. Il raggiro non è nuovo, ma si registrano nuove segnalazioni nelle ultime settimane.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech