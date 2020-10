Il mondo raccontato dall’architettura astratta

27 October 2020 – 17:35

Concentrandosi su simmetrie, linee, ombre e colori, le fotografie dello spagnolo Andrés Gallardo Albajar riescono a catturare l’architettura contemporanea astratta, esaltata in tutti i suoi caratteri più riconoscibili: da Pechino a Stoccolma, passando per Seoul e Bilbao, la serie di scatti è stata recentemente pubblicata in un volume dal titolo Urban Geometry (Hoxton Mini Press).

La raccolta, come potete vedere da alcune foto che l’artista ci ha permesso di pubblicare, non immortala solo celebri edifici ricercati di volta in volta nelle varie città, ma anche piccoli angoli e scorci incrociati per caso, vagando e perdendosi senza meta, in un moto di inquietudine continua che trova sfogo solo nell’osservazione dell’ambiente circostante.

Fonte: Wired