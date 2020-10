È in arrivo la serie live-action di Assassin’s Creed

27 October 2020 – 17:55

A partire dal lancio iniziale nel 2007, la saga videoludica di Assassin’s Creed ha prodotto 12 videogiochi principali, sei spin-off e poi ancora romanzi, fumetti, corti e molte altre declinazioni. Nel 2016 era uscito anche un film con protagonista Michael Fassbender, con risultati però ben di sotto alle aspettative. Adesso le avventure della setta degli Assassini, che si battono in varie epoche storiche per il libero arbitrio in opposizione alle smanie di controllo dei Templari, continueranno in ulteriori adattamenti. In questo ore, infatti, Netflix ha annunciato un accordo con la compagnia di produzione Ubisoft per realizzare diverse serie in carne e ossa, animate o anime a partire dai suoi titoli.

Il primo progetto in seguito a questa alleanza sarà proprio una produzione live-action tratta da Assassin’s Creed. Prodotta da Ubisoft Film & Television, è attualmente in cerca di uno showrunner e sarà in ogni caso il primo tassello dell’universo televisivo che la piattaforma di streaming vuole mettere a punto, seguendo un po’ le orme delle varie iniziative legate a un adattamento seriale che ha avuto un passato nel mondo dei videogiochi, ovvero The Witcher. Solo per quanto riguarda il comparto videogame, Assassin’s Creed ha venduto più di 155 milioni di esemplari in tutto il mondo, divenendo una delle saghe più vendute nella storia.

Netflix + Assassin’s Creed pic.twitter.com/yI2sItnMgi

— NX (@NXOnNetflix) October 27, 2020

“Siamo emozionati di avere come partner Ubisoft e portare in vita una narrazione così ricca e multisfaccettata per la quale Assassin’s Creed è così amata”, ha dichiarato Peter Friedland, vicepresidente delle serie originali Netflix: “Dai suoi mondi storici mozzafiato al suo appeal globale, siamo intenzionati a confezionare con cura un intrattenimento epico mozzafiato”. L’obiettivo è chiaramente quello di attingere alla vasta base di fan affezionati ma anche estendere a livello globale il pubblico di queste storie, che fondono architetture storiche, incredibili acrobazie, inseguimenti estremi e colpi di scena inaspettati. Nel frattempo, Netflix sta lavorando anche a un altro progetto legato ai titoli Ubisoft, la serie cioè tratta dal videogioco d’azione Tom Clancy’s The Division.

