Data breach per Fragomen: tra i clienti c’è Google

27 Ottobre 2020 – 13:48

Lo studio legale Fragomen di New York conferma l’incidente di sicurezza: dati esposti per un numero non precisato di dipendenti Google.

