Crisanti: il problema non è Immuni, ma i tamponi

27 October 2020 – 13:25

Il dott. Andrea Crisanti spiega che Immuni potrebbe essere molto più utile se circondato da un sistema di tracciamento adeguato e su numeri inferiori.

The post Crisanti: il problema non è Immuni, ma i tamponi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico