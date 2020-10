Western Digital My Cloud Home: storage fino a 4TB in super sconto

26 October 2020 – 12:10

Il Western Digital My Cloud Home è un dispositivo di personal storage facile da utilizzare che si collega al vostro router Wi-Fi domestico.

The post Western Digital My Cloud Home: storage fino a 4TB in super sconto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico