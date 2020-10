Stampante 3D Anycubic in offerta lampo su Amazon

26 October 2020 – 12:30

Anycubic Photon S in offerta lampo su Amazon: incluso nell’acquisto (con il 43% di sconto) anche mezzo litro di resina per dar vita agli oggetti.

The post Stampante 3D Anycubic in offerta lampo su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico