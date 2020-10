SD Lexar professionale da 128GB scontata di oltre 80 euro

26 October 2020 – 16:16

Oggi Amazon propone una delle migliori schede di memoria SD di Lexar dedicata al settore professionale, con uno sconto di addirittura il 41%.

The post SD Lexar professionale da 128GB scontata di oltre 80 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico