Più crimini in Rete e usura, meno furti e rapine

26 Ottobre 2020 – 19:48

Esplodono i reati di tipo informatico, in forte calo i furti: una delle tante conseguenze della crisi sanitaria ed economica in questo 2020 da incubo.

