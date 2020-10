Minisforum: il Mini PC con Ryzen 3, 16 GB di RAM e SSD da 512

26 Ottobre 2020 – 19:48

Oggi vi riportiamo un’offerta lampo su uno dei mini PC più potenti disponibili sul mercato, scontato di quasi 100 euro su Amazon con processore Ryzen 3.

The post Minisforum: il Mini PC con Ryzen 3, 16 GB di RAM e SSD da 512 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico