LUMI per la ricerca: il supercalcolatore sarà di HPE

26 October 2020 – 16:40

Entro metà 2021 sarà sviluppato in Finlandia uno dei principali supercomputer al mondo: il progetto è stato affidato a Hewlett Packard Enterprise.

