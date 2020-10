Le t-shirt green fatte con i gusci dei granchi

26 October 2020 – 12:02

(Foto: Allbirds)Anche chi è cresciuto vedendo in loop il cartone della Sirenetta potrebbe stupirsi all’idea di indossare una T-shirt fatta di gusci di granchio. Eppure, è proprio su questo materiale che Allbirds, un brand californiano che produce scarpe sostenibili e che ha appena lanciato la sua prima linea di abbigliamento, ha deciso di puntare. Oltre a essere green, l’uso di gusci marini sembra avere anche proprietà anti-odore (chi lo avrebbe mai detto): significa che si resta freschi più a lungo e si può lavare meno spesso la maglietta, inquinando meno.

Allbirds, che con le sue sneakers ecologiche in lana merino ha conquistato anche star come l’attore Leonardo DiCaprio, non è nuova all’uso di materiali innovativi, dalla fibra di eucalipto alla canna da zucchero. Per il lancio della prima collezione di abbigliamento (magliette, maglioni e piumini) ha studiato una formula chiamata TrinoXO. Si tratta di una fibra di derivazione naturale realizzata con scarti di gusci di granchi, il secondo biopolimero più abbondante sulla Terra a detta dell’azienda.

Il composto, che viene estratto dei gusci dei crostacei, è il chitosano, che sarebbe utile anche a contrastare gli odori (come fanno per esempio zinco o argento). L’idea è che la t-shirt possa essere indossata più a lungo senza perdere freschezza, in modo da evitare eccessivi lavaggi (con conseguente spreco di acqua, energia, detergenti).

Gli altri capi della collezione sono fatti con lana merino, fibra di eucalipto e poliestere riciclato. Tutti hanno l’etichetta che riporta l’impronta climatica della produzione (quindi quanti gas a effetto serra sono stati immessi nell’atmosfera) e possono essere comprati online. Le T-shirt, per fare un esempio, costano 50 euro.

