Le AirPods di terza generazione somiglieranno alle Pro

26 October 2020 – 16:54

Foto: apple.comSecondo quanto pubblicato da Bloomberg, Apple starebbe pianificando il lancio di due nuovi modelli dei suoi auricolari true wireless.

Infatti, dopo il debutto delle AirPods Pro avvenuto nel mese di ottobre dello scorso anno, una rinfrescata alla gamma degli accessori audio vedrebbe annunciare la terza generazione di AirPods – cioè il cosiddetto modello “base” – e le AirPods Pro 2.

Riguardo le prime, si tratterà di una versione entry level che, come si vocifera già da qualche mese, vedrà introdurre un importante cambio di design con la presenza dei gommini intercambiabili e un form factor con stelo più corto, che le farà somigliare al modello Pro attualmente in vendita.

Le AirPods Pro di seconda generazione, invece, potrebbero avere linee più arrotondate e dire definitivamente addio allo stelo, diventando simili alle Samsung Galaxy Buds: in ogni caso, si attende la presenza di un nuovo chip wireless in entrambi i modelli.

Secondo la fonte, il rilascio è previsto durante la prima metà del 2021 e non abbiamo ulteriori dettagli, tantomeno la conferma che arriveranno effettivamente nel mercato: pertanto non resta che attendere annunci ufficiali da Cupertino. Nell’attesa, il prossimo appuntamento di Apple è previsto il 13 novembre 2020: data dell’uscita ufficiale dei nuovi iPhone 12 mini e Pro Max.

