Immuni e regioni: meglio in Abruzzo, male in Sicilia

26 October 2020 – 15:49

La diffusione capillare di Immuni non avrebbe impedito la seconda ondata di contagi, ma di certo sarebbe risultata utile nella sua gestione.

