Il pieghevole di Xiaomi con schermo esterno scorrevole

26 October 2020 – 17:12

(Foto: LetsGoDigital)Xiaomi deve ancora ufficializzare uno smartphone pieghevole, ma ci sono forti indizi su una possibile presentazione prima della fine dell’anno o – al peggio – nei primi mesi del 2021. Se l’hardware sarà verosimilmente quello di un top di gamma, c’è molta aspettativa sul design, visto che dovrà offrire per forza di cose qualcosa di differente rispetto alla concorrenza già uscita sul mercato.

I sempre ben informati responsabili di LetsGoDigital sono riusciti a individuare un prototipo di uno smartphone pieghevole depositato lo scorso aprile da Xiaomi presso il Cnipa (China National Intellectual Property Administration), ossia l’ufficio brevetti cinese, con l’approvazione giunta tre giorni fa, lo scorso 23 ottobre.

(Foto LetsGoDigital)Come si può appurare nelle immagini qui sopra, il pieghevole di Xiaomi presenta un’apertura/chiusura a libro con lo schermo interno che rimane protetto durante il trasporto. La particolarità di questo brevetto sta nel display esterno che non solo va a occupare una metà del fronte, ma permette anche di scorrere in senso verticale con una cerniera che ricorda da vicino la soluzione adottata da Samsung per i suoi foldable.

Il senso della slitta per lo schermo frontale sta nella necessità di nascondere la doppia selfie camera frontale e la capsula auricolare così da offrire un’esperienza tutto-schermo ed evitare notch o fori. La fotocamera principale rimarrà invece nello spigolo in alto a sinistra dell’altro lato, con quattro sensori in verticale che rimarranno sempre esposti. Più che probabile che potrebbero essere usati come fotocamera frontale impugnando lo smartphone con cerniera aperta e inquadrandosi con il display frontale.

Sarà mai prodotto? Come molti bizzarri prototipi registrati dai brand più famosi non vi è sicurezza, ma di certo offre uno sguardo originale e alternativo alla form-factor pieghevole, che quantomeno apre l’orizzonte del design con più libertà creativa. Ci sono anche forti possibilità che il pieghevole di Xiaomi avrà un prezzo abbordabile, non resta che attendere annunci ufficiali.

