Garante Privacy: ispezioni per le fatture elettroniche

26 October 2020 – 16:07

Il Garante Privacy ha annunciato le attività ispettive previste per la seconda metà dell’anno, mettendo nel mirino fatture elettroniche e data breach.

