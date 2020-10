Facebook blocca una ricerca sugli algoritmi della pubblicità politica

26 October 2020 – 11:45

(Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Facebook ha chiesto ai ricercatori della New York University (Nyu) di sospendere la loro raccolta dati sulle sue pratiche legate al targeting pubblicitario politico. La controversia coinvolge il progetto Ad Observatory della facoltà d’ingegneria della Nyu. A questo progetto partecipano oltre 6mila volontari che, tramite l’estensione del browser AdObserver, raccolgono i dati degli annunci politici mostrati su Facebook.

Facebook però non ha apprezzato l’interessamento accademico e sostiene che il progetto violi i suoi termini di servizio. Al punto da aver accusato gli studiosi di utilizzare strumenti per effettuare lo scraping dei dati. “Gli strumenti di scraping, non importa quanto ben intenzionati, non sono un mezzo consentito per raccogliere informazioni da noi”, recita la lettera inviata ai ricercatori da Menlo Park.

Lo scraping è una tecnica informatica di estrazione dati attraverso dei software appositi. Ma Facebook non ha gradito la ricerca. Stando alla lettera ottenuta dal Wall Street Journal, il gruppo di universitari, che sta effettuando una ricerca sugli annunci politici di Facebook per mostrare il funzionamento degli algoritmo, ha ricevuto una missiva da Menlo Park nell quale si minacciano ritorsioni più gravi nel caso in cui il progetto non sia immediatamente chiuso e i dati raccolti cancellati.

I ricercatori hanno scoperto che Facebook non sta etichettando gli annunci pubblicitari mostrando chi li ha pagati, contrariamente a quanto richiesto dalle stesse regole della piattaforma.

La richiesta di interruzione avanzata da Facebook ha suscitato l’opposizione dei sostenitori di una maggiore trasparenza negli annunci online, tra cui la senatrice democratica Amy Klobuchar, che per prima si è fatta portavoce di un disegno di legge chiamato Honest Ads Act, che imporrebbe una maggiore trasparenza nella pubblicità politica sulle piattaforma. Facebook ha fatto sapere che se il progetto non si bloccherà volontariamente, sarà costretto ad apportare delle modifiche tecniche al proprio codice impedendo ai ricercatori della Nyu di raccogliere ulteriori dati.



