Cosa c’è dentro a iPhone 12: eccolo smontato

26 Ottobre 2020 – 14:28

I tecnici di iFixit hanno aperto i due smartphone Apple per sbirciare al loro interno e analizzarne le componenti una per una. I due gadget sono più simili di quanto si potrebbe immaginare e, fatta eccezione per i sistemi fotografici, vantano al loro interno componenti identiche disposte in modo molto simile.Continua a leggere



I tecnici di iFixit hanno aperto i due

Continua a leggere I tecnici di iFixit hanno aperto i due smartphone Apple per sbirciare al loro interno e analizzarne le componenti una per una. I due gadget sono più simili di quanto si potrebbe immaginare e, fatta eccezione per i sistemi fotografici, vantano al loro interno componenti identiche disposte in modo molto simile.

Fonte: Fanpage Tech