Microsoft: smart working fino al luglio 2021

25 Ottobre 2020 – 13:48

Il gruppo di Redmond sposta in là di sei mesi il rientro in ufficio: fino al luglio 2021 sarà opzionale per tutti i dipendenti di Microsoft.

The post Microsoft: smart working fino al luglio 2021 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico