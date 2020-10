E’ mancato Lee Kun-Hee: trasformò Samsung in un colosso

25 Ottobre 2020 – 13:48

Lee Kun-Hee, protagonista assoluto della storia di Samsung dal 1987, è mancato a Seoul all’età di 78 anni: il testimone passa al figlio Lee Jae-yong.

The post E’ mancato Lee Kun-Hee: trasformò Samsung in un colosso appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico