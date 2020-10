Conad: business continuity con IBM, Cisco e VAR Group

25 Ottobre 2020 – 10:48

Conad ha rinforzato la business continuity attraverso soluzioni IBM, Cisco e VAR Group, sviluppando ben 20 sale videoconferenza in 7 regioni.

The post Conad: business continuity con IBM, Cisco e VAR Group appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico