Broadband Map, ecco la base del Piano Voucher

25 October 2020 – 9:30

AGCOM presenta la nuova Broadband Map, che da quest’anno sarà anche la base del Piano Voucher voluto dal Governo per le famiglie meno abbienti.

The post Broadband Map, ecco la base del Piano Voucher appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico