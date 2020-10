3 monitor e 4 core per questo mini PC a meno di 200 euro

25 October 2020 – 18:03

Oggi Amazon propone un mini PC di BMAX veramente incredibile. Grandi prestazioni, configurazione a triplo monitor e tanta espandibilità a poco prezzo.

The post 3 monitor e 4 core per questo mini PC a meno di 200 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico