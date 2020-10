State a casa: lo chiede l’ISS

24 Ottobre 2020 – 10:48

Smart working e didattica a distanza come ultimi appigli di normalità nel contesto di un malcelato ed inevitabile lockdown – che ci saremmo potuti evitare.

