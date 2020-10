Questa notte si torna all’ora solare

24 Ottobre 2020 – 9:04

(foto: Getty Images)Questa notte le lancette dell’orologio torneranno indietro di 60 minuti: precisamente, le ore 03 diventeranno le ore 02 di notte. Si passerà così nuovamente dall’ora legale a quella solare, guadagnando un’ora di sonno in più al mattino e un’ora di luce in meno al pomeriggio. L’ora solare rimarrà in vigore fino all’ultimo fine settimana di marzo del prossimo anno, ossia fino alla notte fra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021.

A cosa serve il cambio d’ora?

Introdotto in Unione europea nel 1966, il cambio tra ora solare e ora legale (e viceversa) è un sistema che permette di sfruttare al meglio le ore di luce a disposizione e ridurre i consumi energetici con il loro impatto ambientale. I dati di Terna (l’azienda gestora della rete di trasmissione italiana dell’energia elettrica) parlano infatti di oltre 400 milioni di kilowattora (kWh) di elettricità consumati in meno nei 7 mesi scorsi di ora legale, e quindi di un risparmio di oltre 66 milioni di euro per le famiglie italiane. Un consumo non solo più economico ma anche più sostenibile, dato che sono state risparmiate anche 205mila tonnellate di CO2 immesse nell’atmosfera.

Tuttavia, a livello internazionale da diverso tempo si sta discutendo di una possibile abolizione del cambio d’ora. Tanto che, nel 2019 il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione europea di sopprimere il sistema, chiedendo ai singoli stati membri dell’Ue di scegliere quale fuso orario adottare entro il 2021. Con la pandemia di Covid-19 in corso, ovviamente, la questione è passata molto in secondo piano e la questione potrebbe slittare ancora a data da destinarsi.

