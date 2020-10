L’Agcom ha multato Google perché pubblicizza siti di scommesse e gioco d’azzardo

24 Ottobre 2020 – 18:13

(foto: Chesnot/Getty Images)Nuovi guai per Google anche in Italia. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha infatti multato la succursale del colosso tecnologico Google Ireland Limited per aver violato la normativa nazionale che vieta la pubblicità sul gioco d’azzardo e sulle scommesse con vincite in denaro, come stabilito nel decreto Dignità varato nel 2018. In particolare, la violazione è stata messa in atto attraverso il servizio Google Ads, che permette l’indicizzazione e la promozione di siti web attraverso il motore di ricerca del colosso di Mountain View.

Tramite il suo servizio di indicizzazione e di posizionamento pubblicitario, Google avrebbe in sostanza diffuso link che rimandavano a pagine e siti che propongono giochi e scommesse con vincite in denaro, di cui il decreto vieta la promozione sia diretta sia indiretta in direzione della lotta alla ludopatia. Nello specifico, come riportato da Agcom, l’attività di promozione di Google attraverso il suo servizio di annunci a pagamento è risultata quindi illegale.

Inoltre, l’Autorità sottolinea come in questo caso esista una responsabilità di Google nel diffondere e promuovere il link in rete su diverse pagine, e quindi l’attività dell’azienda non può essere considerata soltanto come un semplice servizio di hosting. Tanto più che il servizio offerto da Google si basa sul fatto l’inserzionista paghi un compenso al gestore dell’attività di pubblicità proprio per garantirsi la massima visibilità e diffusione.

Ancora non è nota l’entità precisa della sanzione, ma si tratta comunque di una importante decisione perché per la prima volta viene comminata una sanzione per attività di pubblicità sul gioco d’azzardo e soprattutto perché viene fatto nei confronti di un’azienda che non ha sede in Italia. Infatti, un’importante novità di questa sanzione dell’Agcom riguarda l’attuazione del regolamento europeo (2019/1150) che disciplina e permette alle autorità di sanzionare i servizi di indicizzazione e di intermediazione online che offrono servizi destinati a utenti italiani anche se non risiedono in Italia.

Pur non essendo equiparabile alla più articolata e imponente accusa che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha mosso verso Big G e la sua illegale posizione monopolistica nei giorni scorsi, anche questa sentenza può rientrare in un più generale quadro che mira a ridimensionare il potere delle grandi aziende tecnologiche del web e soprattutto a regolamentarne l’operato chiamandole a una maggiore responsabilità.

The post L’Agcom ha multato Google perché pubblicizza siti di scommesse e gioco d’azzardo appeared first on Wired.

Fonte: Wired