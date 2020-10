È il giorno di iPhone 12: ecco quanto costa acquistarlo con gli operatori

24 Ottobre 2020 – 18:43

(Foto: Apple)Quanto costa iPhone 12 attraverso i vari operatori italiani come Vodafone, Tim, Wind Tre e Iliad? Ecco il riepilogo delle offerte attuali per l’ultima versione dello smartphone di Apple.

iPhone 12 con Vodafone

iPhone 12 si trova da oggi nel listino di Vodafone abbinandolo a diversi piani:

– Promo 5G Infinito iPhone per i clienti Infinito Gold e Black con anticipo zero e 25/27/30 euro al mese di rata per i modelli da 64, 128 e 256 gb;

– Piani Infinito, Red e gli altri (Shake, Fun, Easy, Facile, Family+, Family Infinito e Junior) con anticipo di 69,99 euro e rate mensili rispettivamente da 24,99, 26,99 e 27,99.

– Ricaricabili con anticipo da 69,99 euro e rate da 28,99 euro al mese. Per la versione da 128 e 256 gb l’anticipo sale a 99,99 euro con maggiorazioni di 1 e 5 euro sulle rate mensili.

iPhone 12 con Wind Tre

Il pagamento in un’unica soluzione è di 949,90/999,90/1119,90 euro mentre per quanto riguarda i piani:

– Unlimited Easy Pay con anticipo di 0 euro e rate di 18,99 euro al mese;

– XLarge Easy Pay con anticipo di 0 euro e rate di 23,99 euro al mese;

– Large Easy Pay con anticipo di 0 euro e rate di 24,99 euro al mese;

– Medium Easy Pay con anticipo di 0 euro e rate mensili di 25,99 euro al mese.

Il modello da 128 gb prevede anticipo di 49,99 euro e rata maggiorata di 1 euro, mentre quello da 256 gb si trova con i piani Unlimited Easy Pay e Xlarge Easy Pay a 299,99 euro di anticipo e rate da 26,99 euro.

iPhone 12 con Tim

Con Tim si trova il modello da 128 gb a 999,90 euro o quello da 256 gb a 1199,90 euro in un’unica soluzione. Per quanto riguarda l’abbinamento ai piani, si parte da Tim Advance 5G da 15 euro al mese per 30 mesi con anticipo da 199,90 euro oppure si può optare per Tim Next da 30 euro al mese per 30 mesi senza anticipo.

iPhone 12 con Iliad

L’offerta con Iliad è di 919/979/1179 euro in un’unica soluzione oppure a rate a 24/25/30 euro al mese per 30 mesi con 199 euro di anticipo.

