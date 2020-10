WHO e Wikipedia: dati certi contro la disinformazione

23 Ottobre 2020 – 16:48

L’Organizzazione Mondiale per la Sanità e Wikimepia collaboreranno per portare online dati certi e verificabili sul Covid-19, contro la disinformazione.

