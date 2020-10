Usare il 5G su iPhone 12 consuma fino a un quinto di batteria in più

23 Ottobre 2020 – 14:28

I test effettuati da Tom’s Guide sull’autonomia dei nuovi dispositivi Apple evidenziano come le connessioni in 5G non siano l’ideale per la loro autonomia. La batteria dura fino a due ore in meno, ma la casa di Cupertino ha dotato i gadget di un sistema che attiverà le reti di nuova generazione solo quando necessario.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech